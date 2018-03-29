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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
TİKA'dan Yemen'de 'temizlik' kampanyası - ADEN Haberi

TİKA'dan Yemen'de 'temizlik' kampanyası - ADEN Haberi

TİKA'dan Yemen 'de "temizlik" kampanyası - ADEN

: - Kentte başlatılan temizlik kampanyası - Yolların temizlenmesi - Çöp birikintilerinin temizlenmesi - TİKA Yemen koordinatörü Abdullah Sarı ile röportaj - TİKA Yemen 'in güneyindeki Aden'de üç aşamalı temizlik kampanyası başlattıADEN (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yemen 'deki meşru yönetimin geçici başkenti Aden'de üç aşamalı temizlik kampanyası başlattı.TİKA'nın hükümete bağlı "Temizlik ve İyileştirme Fonu" ile iş birliği içinde yürüttüğü kampanya kapsamında, Aden kentinin, çöp ve atık maddelerle, çatışma kalıntılarından temizlenmesinin yanı sıra Aden ve Ebyen arasındaki yolun kum tepelerinden arındırılması planlanıyor.TİKA Yemen koordinatörü Abdullah Sarı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kampanyanın Aden'in Hur Mekser ilçesi çevresinde başladığına işaret ederek, kampanyanın ilk aşamasının, Aden'in tüm ilçelerinde aralıksız 7 hafta devam edeceğini söyledi.

Ülkedeki çatışmalar nedeniyle Temizlik Fonu'na ait araç ve gereçlerin kullanılamaz hale geldiğini hatırlatan Sarı, ikinci aşamada, Türkiye'den Yemen 'e çöp kamyonları ve konteynerlerin geleceği bilgisini verdi. - Kampanya salgın hastalıklarla mücadeleyi de kapsıyorSarı, üçüncü aşamanın ise çatışmaların yol açtığı salgın hastalıkların yayılmasıyla mücadele ve çevre ıslah projelerinin uygulanmasını kapsadığını dile getirdi.Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği meşru hükümet ile Husiler arasında yaklaşık 3 yıldır şiddetli çatışmalara sahne olan Yemen , "tıbbi yetersizlik, temiz içme suyuna ulaşamama" gibi nedenlerle difteri ve kolera başta olmak üzere salgın hastalıklarla mücadele ediyor.

Hastalık Çatışma Koordinat İçme Suyu Hükümet 

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