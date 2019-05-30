- TİKA’dan Kosova’da 500 Kişilik İftar İzle

-Büyükelçi Sakar konuşma

-Pacolli konuşma

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( PRİŞTİNE ) - TİKA’dan Kosova’da 500 kişilik iftar PRİŞTİNE



- Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Kosova’nın başkenti Priştine’de 500 kişiye iftar verdi. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Priştine’de bürokrat, sivil toplum kuruluşlarının yetkilileri ve toplumun farklı kesimlerinden oluşan 500’den fazla kişinin katılımıyla iftar programı gerçekleştirildi.

İftar programına Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli, Bakanlar, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, ABD, İngiltere, Finlandiya, Hırvatistan ve diğer ülkelerin büyükelçileri, Kosova İslam Birliği Başkanı Naim Ternava, milletvekilleri, belediye başkanları, parti liderleri, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, TİKA, Yunus Emre, Maarif Vakfı gibi Türkiye’nin Kosova’daki kurum ve kuruluş temsilcileri ile Kosova’nın kurum ve kuruluş temsilcileri ve diğer davetliler katıldı.

İftar programında konuşma yapan Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Türkiye’nin dost Kosova’da barış ve istikrarın daim olmasını, çok kültürlü Kosova’nın kalkınmasını, uluslararası alanda tüm diğer ülkelerle eşit olmasını arzu ettiğini belirtti.

Bu anlayışla Kosova ile Sırbistan diyalog sürecini, Kosova’nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliği hedeflerini desteklediklerini kaydeden Büyükelçi Sakar, “Büyükelçiliğimiz, askerlerimiz, TİKA, Yunus Emre, Maarif Vakfı, Diyanet İşleri başkanlığı başta olmak üzere tüm kurumlarımızla en başından itibaren Kosova’nın yanında olduk. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı. Büyükelçi Sakar, ortak tarihi ve kültürel bağlar nedeniyle ayrı bir yeri olan Kosova’ya insani ve kalkınma yardımlarını sürdürdüklerini belirterek TİKA’nın Kosova’da faaliyete başladığı 2004 yılından bu yana 100 milyonu doları aşan 700 projenin hayata geçirdiğini, eğitim, sağlık, altyapı, tarım ve diğer alanlarda destek sunduğunu vurguladı. Konuşmasında FETÖ terör örgütünün bertaraf edilmesi konusunda iki ülke arasındaki işbirliğin devam ettiğini belirten Büyükelçi Sakar, “Bizim hatalarımızı tekrarlamamaları ve hala varlığını sürdüren bu teröristlere karşı gerekli önlemleri daha fazla vakit kaybetmeden almaları için uyarmaya devam ediyoruz” dedi.

Kosova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Behgjet Pacolli de yaptığı konuşmada, Türkiye’nin yardımları ve desteklerinden dolayı Kosova halkının Türk halkına teşekkürlerini ifade ederek, savaştan çıkmış olan Kosova’ya gerek toplumsal rehabilitasyon sürecinde gerekse devlet kurumlarının tesis edilmesinde sunulan desteklerin son derece değerli olduğunu kaydetti.

TİKA’nın 2004 yılından bu yana Kosova’da 700 projenin gerçekleştirdiğini hatırlatan Pacolli, TİKA’nın sayesinde Kosova’da eğitimden tarıma kadar çok önemli yardımların yapıldığını söyledi.



İftar yemeği Kosova İslam Birliği başkanı Müftü Naim Ternava’nın dualarıyla sona erdi.

