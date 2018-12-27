Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
TİKA'dan Kerkük'teki Türkmen öğrencilere eğitim desteği - KERKÜK

TİKA'dan Kerkük'teki Türkmen öğrencilere eğitim desteği - KERKÜK

- Korya Kız Lisesinde düzenlenen törenden detaylar - Çanta ve kırtasiye dağıtımı - TİKA Bağdat Program Koordinatörü Cüneyt Esmer ile röportaj - Türkmen Eğitim Merkezi Başkanı Kahtan Vindavi ile röportajKERKÜK (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Irak'ın Kerkük kentinde Türkmen okullarına eğitim desteği kapsamında 800 öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi dağıttı.
Kerkük kent merkezindeki Korya Kız Lisesinde, çok sayıda eğitimci ve öğretmenin de katıldığı törende öğrencilere çanta ve kırtasiye malzemesi dağıtıldı.TİKA Bağdat Program Koordinatörü Cüneyt Esmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kerkük 'te 800 öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttıklarını söyledi.

TİKA Başkanlığı olarak 2018 yılında Irak genelinde ağırlıklı olarak da Türkmeneli bölgesinde Türkmen çocuklara eğitim alanında destek verdiklerini aktaran Esmer, ''Irak genelinde 5 bin 500 öğrenciye kırtasiye malzemesi dağıtımını tamamladık.'' dedi.
Yıllardır Türkiye'nin tüm Irak halkının yanında olmasından memnuniyet duyduklarını belirten Türkmen Eğitim Merkezi Başkanı Kahtan Vindavi, ''TİKA'nın Irak'ta eğitim alanında katkıda bulunmasından memnunuz. Türkmen okullarını yalnız bırakmayan TİKA okullarımızın yapımı, onarımı ve donatımında da önemli katkıları var.'' şeklinde konuştu.

Okul Çantası Muhabir Öğretmen Kırtasiye Malzemesi Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Reina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken YakalandıReina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken Yakalandı
Teröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden ÇekildiTeröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden Çekildi
Düğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli TutuklandıDüğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli Tutuklandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı