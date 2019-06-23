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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
TİKA'dan Kenyalılara temiz su hizmeti Haberi

TİKA'dan Kenyalılara temiz su hizmeti Haberi

- Su kuyusunun açılış töreninin yapılması - Kuyuya su kartları okutularak bidonların doldurulması - Ağaç dikilmesi - Yatılı okula temiz su projesinin açılışının yapılması - TİKA Nairobi Ofisi Koordinatörü Emre Yüksek ile röportaj - Yerel kıyafetler giyen dansçıların kutlama yapması - TİKA Nairobi Ofisi Koordinatörü Emre Yüksek ve öğrencilerin su kuyusu önünde fotoğraf çekinmesiNAİROBİ (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı tarafından “İnsanlar İçin Önce Su” Projesi kapsamında Kenya 'nın Kajiado eyaleti Bull’s Eye bölgesinde açılan kuyu ile 3 bin 500 kişi temiz suya kavuştu.TİKA Nairobi Ofisi Koordinatörü Emre Yüksek, su kuyusunun açılış töreninde AA muhabirine değerlendimelerde bulundu.Başkent Nairobi'den 120 kilometre uzaklıktaki bölgede açtıkları su kuyusu sayesinde yatılı okullarda öğrenim gören öğrencilerle birlikte doğrudan 3 bin 500 kişinin temiz içme suyuna erişiminin sağlandığını ifade eden Yüksek, “Son dönemde yaşanan aşırı kuraklık nedeniyle göçer hayvancılıkla geçinen bölge halkının su kıtlığından kaynaklanan sorunlarını azaltacak bu proje oldukça önemlidir.” dedi.
Eyalet Su İşleri Bakanı Michael Serema ise suyun hayat olduğunu belirterek, "Türkiye'nin temiz suyu halkımıza ulaştırması takdir edilecek bir durum ve bunu hiçbir zaman unutmayacağız." diye konuştu.
Törene Türkiye’nin Nairobi Büyükelçisi Ahmet Cemil Miroğlu, Kajiado Valisi Joseph Ole Lenku, Eyalet Su İşleri Bakanı Michael Serema, Amref Kenya Direktörü Gilbert Wangalwa, Kajiado Purko Bölge Milletvekili Daniel Naikuni, yerel halk ve öğrenciler katıldı.

Açılış Töreni Muhabir İçme Suyu Öğrenciler Hayvancılık 

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