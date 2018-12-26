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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
TİKA'dan Irak'taki Türkmen öğrencilere eğitim desteği - ERBİL

TİKA'dan Irak'taki Türkmen öğrencilere eğitim desteği - ERBİL

- Çocuklara okul çantası dağıtımı - Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Milletvekili Aydın Maruf'un öğrencilere çanta dağıtması - Sınıflardaki öğrencilere çanta dağıtılması - TİKA Bağdat Program Koordinatörü Cüneyt Esmer ile röportajERBİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Irak'ın Erbil kentinde Türkmen öğrencilere eğitim desteği kapsamında bin adet çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttı.
Erbil 'deki Türkmen Fuzuli İlkokulu'nda hediyelerin dağıtımı öncesi düzenlenen törene Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Milletvekili Aydın Maruf, TİKA Bağdat Program Koordinatörü Cüneyt Esmer ve ITC Erbil İl Başkanı İmdat Bilal'in yanı sıra öğretmen ve öğrenciler katıldı.
TİKA Bağdat Program Koordinatörü Esmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erbil 'deki Türkmen okulunda okuyan öğrencilere eğitim desteği amacıyla toplam bin çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttıklarını söyledi.

TİKA'nın Irak'ta eğitim alanında katkı sunmaya devam edeceğini belirten Esmer, "Biz TİKA Başkanlığı olarak 2018 yılında Irak genelinde ağırlıklı olarak da Türkmeneli bölgesinde Türkmen çocuklara eğitim anlamında destek vermek için bir kampanya başlattık. Bu kapsamda öncelikle Salahaddin iline bağlı Tuzhurmatu İlçesindeki 30 okulda 2 bin Türkmen öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi dağıttık." diye konuştu.

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