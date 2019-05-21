Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
TİKA'dan Irak'taki ihtiyaç sahibi Türkmenlere gıda yardımı - ERBİL

TİKA'dan Irak'taki ihtiyaç sahibi Türkmenlere gıda yardımı - ERBİL

- Yardım dağıtım yerinden detaylar - Yardım dağıtımından detaylar - TİKA Başkan Danışmanı Kamil Kolabaş, ile röportaj - TİKA Irak Koordinatörü Cüneyt Esmer ile röportajERBİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), ramazan faaliyetleri kapsamında Irak'ın Erbil kentinde ihtiyaç sahibi 250 Türkmen aileye gıda kolisi dağıttı.
Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil İl Başkanlığında düzenlenen programa, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, TİKA Başkan Danışmanı Kamil Kolabaş, ITC Erbil Milletvekili Aydın Maruf ile vatandaşlar katıldı.
Dağıtım esnasında basın mensuplarına açıklamaya yapan TİKA Başkan Danışmanı Kolabaş, TİKA'nın Irak'ta her yıl ramazan ayında yardım dağıtımını alışkanlık haline getirdiğini söyledi.

Ramazan boyunca ihtiyaç sahibi aileleri yalnız bırakmadıklarını dile getiren Kolabaş, bugün ihtiyaç sahibi Türkmen ailelere 250 adet gıda kolisi dağıttıklarını ifade etti.
Kolabaş, yardım faaliyetlerine dil, din, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın devam edeceklerini belirterek, "Nerede bir mazlum, nerede bir gözyaşı varsa merhem olmaya çalışıyoruz. Tabii burası ile tarihi bir dostluğumuz, kardeşliğimiz ve hukukumuz var." diye konuştu.
- TİKA, ramazan ayında Irak'ta 5 bin 800 gıda kolisi dağıttıÖte yandan TİKA Irak Koordinatörü Cüneyt Esmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugünkü yardımların ardından Erbil 'de Türkmen, Kürt ve Araplar olmak üzere ihtiyaç sahibi toplam bin 700 aileye gıda yardımında bulunacaklarını söyledi.

Alışkanlık Ramazan Ayı Gıda Yardımı Gözyaşı Basın Mensupları 

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Bingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha EdildiBingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha Edildi
Kuzey Yıldızı Camii Ve Külliyesi AçıldıKuzey Yıldızı Camii Ve Külliyesi Açıldı
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınır Hattında Denetimlerde BulunduBakan Akar Ve Komutanlar Sınır Hattında Denetimlerde Bulundu
Büyük Çamlıca Camiinde İlk Teravih Namazı KılındıBüyük Çamlıca Camiinde İlk Teravih Namazı Kılındı
Yurttan 1 Mayıs İşçi Bayramı ManzaralarıYurttan 1 Mayıs İşçi Bayramı Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı