TİKA'dan Hırvatistan'daki görme engellilere destek - ZAGREB
: - Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan açıklaması - TİKA Zagreb Koordinatörü Haşim Koç açıklaması - Görme Engelliler Derneği temsilcisi Goran Denis Tomaskovic - Noktalı sabun yapım detaylarıTİKA'dan Hırvatistan'daki görme engellilere destek - TİKA, Hırvatistan'da görme engellilere istihdam sağlamak amacıyla yürütülen "Noktalı Sabun Projesi" için maddi destek ve teknik donanım yardımında bulunduZAGREB (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Hırvatistan'da görme engellilere istihdam sağlamak amacıyla yürütülen "Noktalı Sabun Projesi" için maddi destek ve teknik donanım yardımı yaptı.Hırvatistan'ın başkenti Zagreb 'de faaliyet gösteren Görme Engelliler Derneği tarafından yürütülen proje kapsamında, TİKA 30 bin avro maddi destek ve sabun üretiminde kullanılmak üzere teknik donanım yardımında bulundu.Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, törende yaptığı açıklamada, projenin gelişimden ziyade bir sosyal sorumluluk projesi olduğuna dikkati çekti.TİKA Zagreb Koordinatörü Haşim Koç da projenin görme engelli vatandaşlara istihdam imkanı sağladığını anımsatarak, TİKA'nın bireylerin ve özellikle de çocukların yüzünde bir tebessüm oluşturma sloganıyla yola çıktığını ifade etti. Görme Engelliler Derneği temsilcisi Goran Denis Tomaskovic ise TİKA'nın yardımları sayesinde üretilecek noktalı sabunların görme engellilerin hem sosyal hem de iş hayatına katkı sağlayacağını dile getirdi.Törende, noktalı sabunların yapım süreci de misafirlere gösterildi.Proje kapsamında noktalı sabunların üretiminin yapıldığı merkez, Zagreb Belediyesi ile Engellilerin İstihdam ve Rehabilitasyonu Kurumu tarafından kuruldu. İlk kez 2016 yılında noktalı sabun üretilen merkezde görme engelli üç kişi çalışıyor. Projenin geliştirilerek daha fazla görme engellinin burada istihdam edilmesi amaçlanıyor.