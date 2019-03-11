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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
TİKA'dan Gürcistan'a bitki zararlılarına karşı mücadelede destek - TİFLİS

TİKA'dan Gürcistan'a bitki zararlılarına karşı mücadelede destek - TİFLİS

- Gürcistan Milli Botanik Bahçesi Müdürü Tamaz Darçidze'nin konuşması - TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ'ın konuşması - DetaylarTİKA'dan Gürcistan 'a bitki zararlılarına karşı mücadelede destek - Gürcistan Milli Botanik Bahçesi Müdürü Tamaz Darçidze: - "TİKA'nın Gürcistan 'da hayata geçirdiği projeler, Türkiye ve Gürcistan arasındaki kardeş ve dostane ilişkilerin göstergesi" - TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ: - "Özelikle 2005'ten bu yana Gürcistan 'ın çeşitli bölgelerinden Kazbegi Milli Botanik Bahçesi, Batum Botanik Bahçesi ve Tiflis olmak üzere birçok projede Gürcü tarafıyla iş birliği yaptık, ekipmanlar aldık"TİFLİS (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyonu Ajansı Başkanlığı (TİKA) desteğiyle Gürcü uzmanlara Türk uzmanlar tarafından bitki zararlılarına karşı mücadele konusunda eğitimler verilmesi projesi başladı.
TİKA'nın desteğiyle yapılan proje kapsamında Türk uzmanlar, Gürcistan Milli Botanik Bahçesi, Ilia Devlet Üniversitesi Botanik Enstitüsü ve Tiflis Belediyesi Çevre Koruma Dairesi personeline 5 günlük seminerle eğitimler verecek.Başkent Tiflis'teki Gürcistan Milli Botanik Bahçesi'nde düzenlenen ilk seminere, TİKA Tiflis Koordinatörü Necla Demirdağ, Gürcistan Milli Botanik Bahçesi Müdürü Tamaz Darçidze, Tarım ve Ormancılık Bakanlığı Orman Zararlılarıyla Mücadele Daire Başkanı Fatih Ülküdür katıldı.
Seminerde konuşan Darçidze, daha önce TİKA'dan Milli Botanik Bahçesi ile Tiflis genelinde bitkilerin korunması ve aşılanması projesi kapsamında ilaç ve ekipman desteği aldıklarını belirterek TİKA ile etkili iş birliğini sürdürdüklerini kaydetti.
TİKA'nın Gürcistan 'da gerçekleştirdiği projelerin iki ülke arasındaki dostane ilişkileri daha da güçlendirdiğini vurgulayan Darçidze, "TİKA'nın Gürcistan 'da hayata geçirdiği projeler, Türkiye ve Gürcistan arasındaki kardeş ve dostane ilişkilerin göstergesi." dedi.
Demirdağ da TİKA'nın Gürcistan 'da yıllardır çeşitli alanlarda birçok projeyi yürüttüğünü söyledi.

"Özelikle 2005'ten bu yana Gürcistan 'ın çeşitli bölgelerinden Kazbegi Milli Botanik Bahçesi, Batum Botanik Bahçesi ve Tiflis olmak üzere birçok projede Gürcü tarafıyla iş birliği yaptık, ekipmanlar aldık." diyen Demirdağ, bu iş birliğini gelecekte de sürdüreceklerini kaydetti.
Fatih Ülküdür de Gürcistan 'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye'nin doğanın korunması konusundaki zengin tecrübesini seminerlerle Gürcü uzmanlarla paylaşacaklarını ifade etti.
Ülküdür, karşılıklı öğrenilecek çok şey olduğunu belirterek "Ormanlar nerede olursa olsun herkesin ortak mirasıdır. Biz her zaman yeşilin yanındayız, yeşili destekliyoruz ve bunun için de çaba sarf ediyoruz." diye konuştu.

Gesi Şili 

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