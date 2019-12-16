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16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
TİKA'dan Gazze'deki engellilere destek - GAZZE

TİKA'dan Gazze'deki engellilere destek - GAZZE



: - TİKA'nın, Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahibi engellilere yardım dağıtmasından detaylar - Dağıtılan yardımlardan detaylar - Dağıtılan tekerlekli sandelyelerin ihtiyaç sahiplerine verilmesi GAZZE (AA) - Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Gazze Şeridi'ndeki ihtiyaç sahibi yaklaşık 500 engelliye yardım dağıttı.
TİKA, Gazze 'deki Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığının iş birliğiyle 100 tekerlekli sandalye, 100 engelli tuvaleti, 200 koltuk değneği ve 3 bin battaniyeyi ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.Yardım kapsamında, özel bakıma muhtaç kişilere çeşitli kişisel temizlik malzemeleri de dağıtıldı.TİKA ayrıca ameliyat ve yoğun bakım ünitesinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 8 çeşit ilacı dün Gazze 'deki hastanelere dağıtmıştı.Filistin Sosyal Kalkınma Bakanlığının verilerine göre Gazze 'de 127 bin 962 engelli bulunuyor. Bu rakam, Gazze nüfusunun yüzde 6,8'ine tekabül ediyor.

Yoğun Bakım Ünitesi Hastane Ameliyat Tekerlekli Sandalye 

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