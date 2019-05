- TİKA’dan Bakü’de iftar

-detay



BAKÜ



- Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de iftar verildi.

Programda konuşma yapan TİKA Başkan Yardımcısı Ali Maskan “Dünyanın her tarafında bizim kardeşimiz var, dostumuz var, bize gönül vermiş insanlar var” dedi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de İftar verdi. Düzenlenen etkinliğe Türkiye’nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, TİKA Başkan Yardımcısı Ali Maskan, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Yardımcısı Sahip Memmedov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakü Temsilcisi Ufuk Turganer, TİKA Bakü Program Koordinatörü Teoman Tiryaki, Azerbaycanlı milletvekilleri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

“Dünyanın her tarafında kardeşimiz, dostumuz, bize gönül vermiş insanlar var” Program sırasında konuşma yapan TİKA Başkan Yardımcısı Maskan Türkiye’nin dünyanın 150 ülkesinde proje ve faaliyet gerçekleştirdiklerini belirterek, “Dünyanın her tarafında bizim kardeşimiz var, dostumuz var, bize gönül vermiş insanlar var. Bizler binlerce yıllık tarihimizle dünyanın hemen her tarafına bu medeniyeti ve kültürü yaymış olan bir milletin çocukları olarak bugün burada birlikte aynı sofrayı, aynı suyu ve aynı ekmeği paylaşmak suretiyle yine dünyanın dört bir tarafında hep birlikte çok güzel bir şeyler yapabileceğimizin farkında olmamız lazım. Bizler dün olduğu gibi bugün de yarın da sizlerin dostluğuna ihtiyacımız var. Bizler Türkiye olarak her zaman sizlerin yanınızdayız. Siz de her zaman bizlerin yanındasınız bunun farkındayız ve biliyoruz” dedi.

“İftar sofralarını birlikte paylaşmak sofralarımızın bereketini artırır” Ramazan ayının paylaşma ayı olduğuna dikkat çeken Büyükelçi Erkan Özoral ise,”İftar sofralarını birlikte paylaşmak sofralarımızın bereketini artırır. Ümit ediyorum ki, bu Ramazan’da bizlere, bütün Türk dünyasına, tüm İslam dünyasına vesile olsun ve birbirimize daha sıkı sarılalım. Bir birimizle daha fazla birlikte olalım. Çünkü birbirimize sıkı sıkı sarılmaya, sahip çıkmaya, saygı duymaya, tanımaya çok ihtiyacımız var. Bizler önce birbirimize sahip çıkıp, bütün Müslümanlar olarak, birbirimizi yakından tanıyacağız ve saygı göstereceğiz ki başkaları da bize saygı göstersin. Bunun için tüm kardeşlerimize sahip çıkalım. Bizler insanları sevmeyi, saygı duymayı kendine esas almış bir kültürden geliyoruz. Bizim atalarımızın, dedelerimiz bize bunu öğrettiler” ifadelerini kullandı. Azerbaycan’da 25 yıldır eğitimden sağlığa, tarımdan kültüre her alanda çok sayıda proje gerçekleştirdiklerini vurgulayan TİKA Bakü Program Koordinatörü Teoman Tiryaki de, ”Azerbaycan gibi dünya genelinde 65 ülkede yaklaşık 400 bin civarında insanı bir araya getiren sofralar kurduk bu sene” dedi.

Programın sonunda, TİKA’nın “Türkiye, Türkiye’den büyüktür” isimli tanıtım filmi de gösterildi.