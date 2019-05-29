Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
TİKA'dan Afganistan'daki yetimlere iftar - KABİL

TİKA'dan Afganistan'daki yetimlere iftar - KABİL

- İftardan detaylarTİKA'dan Afganistan'daki yetimlere iftarKABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kabil ofisi, Afganistan'ın başkenti Kabil 'de 400 yetime iftar verdi.Alauddin Yetimhanesi'nde düzenlenen iftar programına, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Sayed Enver Sadat, TİKA Kabil Koordinatörü Recai Kılınç, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği İkinci Katibi Özgür Sak ve Üçüncü Katibi Musab Akdeniz katıldı.
İftar sonrası konuşan TİKA Kabil Koordinatörü Kılınç, Alauddin Yetimhanesi'nin kendileri için ayrı bir öneme sahip olduğunu, burada yeni bir bina ve 3 eski binanın da onarımını yaptıklarını söyledi.

TİKA Kabil ofisi olarak ramazan ayı nedeniyle yardım ve iftar programları düzenlediklerini ifade eden Kılınç, bu ayın paylaşma ayı olduğu için TİKA olarak ihtiyaç sahibi ailelerin elinde tutmaya çalıştıklarını belirtti.
Kılınç, TİKA için Afgan yetimlerin ayrı bir öneme sahip olduğunu ve bu nedenle de ülke genelinde yetimlere yönelik faaliyetlerinin devam ettiğini vurguladı.

Ramazan Ayı Başkent 

İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı