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25 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
TİKA Afganistan Dışişleri Bakanlığı mutfağını yeniledi - KABİL

TİKA Afganistan Dışişleri Bakanlığı mutfağını yeniledi - KABİL

- Mutfaktan görüntüler - Afganistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nahid İsar'ın konuşması - Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul'un konuşması - TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal'ın konuşmasıTİKA Afganistan Dışişleri Bakanlığı mutfağını yenilediKABİL (AA) - Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Afganistan'ın başkenti Kabil 'deki Dışişleri Bakanlığı mutfağının modernizasyonu yapıldı.Mutfağın açılış törenine Afganistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nahid İsar, Türkiye'nin Kabil Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul, TİKA Kabil Koordinatörü Zühtü Çal, Kabil Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Selçuk Doğan katıldı.
Törenin açılışında konuşan İsar, Türkiye'nin Afganistan'ın en önemli dostlarından biri olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı mutfağının TİKA'nın Türkiye'den getirttiği teçhizatla modernize edildiğini ifade eden İsar, TİKA ve Türkiye'ye teşekkür etti.Büyükelçi Ertuğrul da Türkiye'nin Afganistan'da birçok alanda yatırım yaptığını kaydetti.
TİKA'nın Afganistan'da eğitim, tarım, sağlık ve benzeri birçok projeyi hayata geçirdiğini dile getiren Ertuğrul, Afganistan halkına yardımların devam edeceğinin altını çizdi.TİKA Kabil Koordinatörü Çal da Afganistan'da 2005 yılından beri faaliyet gösterdiklerini ve söz konusu faaliyetlerin halkın ihtiyaçlarına göre şekillendiğini vurguladı.

Açılış Töreni Tarım Başkent 

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