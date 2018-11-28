Ticari taksi sürücüsünün motosiklet sürücüsüne bıçak çektiği anlar kamerada

-Taksi sürücüsünün bıçak çekmesi



( İSTANBUL )- Ticari taksi sürücüsü tartıştığı motosiklet sürücüsüne bıçak çekti İSTANBUL



- İstanbul Çekmeköy’de motosiklet sürücüsü kendisini sıkıştırdığını iddia ettiği ticari taksi sürücüsüne tepki gösterdi. Ticari taksi sürücüsü de kendisine tepki göstererek üzerine yürüyen motosiklet sürücüsüne bıçak çekti. Taksi sürücüsünün bıçakla motosiklet sürücüsünün üzerine yürümesi kask kamerasına yansıdı. İstanbul Çekmeköy’de Nevzat Demir Tesisleri'nin bulunduğu mevkide seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ile taksi sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonrası motosiklet sürücüsü aracından inerek ticari taksi sürücüsünün üzerine yürüdü. Bu esnada ticari taksi sürücüsü de motosikletli sürücüye bıçak çekti. Bunun üzerine motosiklet sürücüsü tekrardan motoruna binerek olay yerinden uzaklaştı. Taksi sürücüsünün bıçakla motosiklet sürücüsünün üzerine yürümesi kask kamerasına yansıdı.

