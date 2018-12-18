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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Ticari taksi şoföründen örnek davranış

Ticari taksi şoföründen örnek davranış

Ticari Taksi sürücüsünün güvenlik görevlileri konuşması

Ticari Taksi Taksi Şoförü Dolar Gesi Irak 

-Paralardan görnütü
-Taksiden görnütü
-Parayı vermesinden görüntü

( İSTANBUL )- Takside düşen çantanın sahibini bulmak için, gün içerisinde müşterilerini bıraktığı adresleri gezdi İSTANBUL

- Esenyurt Haramidere’de bindiği takside 12 bin 400 dolar olan çantasını düşüren siyahi turist, ticari taksi şoförünün örnek davranışı sayesinde parasına kavuştu. Ticari taksi sürücüsü çantanın sahibin ararken, gün içerisinde müşterileri bıraktığı adresleri gezerek çantanın sahibini buldu. Esenyurt Haramidere’de bir turist Ömer Ekin yönetimindeki 34 TDM 05 plakalı ticari taksiye binerek ikamet ettiği siteye gitmesini istedi. Ömer Ekin, müşterisini siteye bırakarak başka müşterileri götürmek için tekrar bölgesine çıktı. Aracın içerisinde temizlik çalışması yapan ticari taksi sürücüsü Ekin, arka koltukta çanta olduğunu gördü. Ticari taksi şoförü Ekin, çantanın içinde 12 bin 400 dolar, telefon ve pasaport olduğunu görünce sahibini bulmaya çalıştı. Gün içerisinde götürdüğü müşterilerin yerlerini gezen Ekin, en son siyahi bir turistin bindiğini hatırladı. Siyahi turisti bıraktığı siteye giden Ekin, güvenlik görevlilerine durumu izah ederek şahsa ulaştı. Güvenlik Görevlilerinin kulübesine gelen çantanın sahibi, çantanın bulunmasının mutluluğunu yaşadı. Ticari Taksi sürücüsü Ömer Ekin’in insanlık ölmemiş dedirten davranışı ise görenlerin takdirini aldı.
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