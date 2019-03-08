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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Ticari taksi şarampole uçtu: 2 yaralı

Ticari taksi şarampole uçtu: 2 yaralı

Kaza yerinden genel görüntü

Acil Servis Ticari Taksi Trafik Kazası 112 Acil Servis Sağlık Ekipleri 

-Araç içinde inceleme yapan itfaiye ekibinden görüntü
-çevreden genel görüntü

( VAN ) VAN

- Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Van’dan Erciş istikametine gitmekte olan Mehmet Ali Uçar (34), yönetimindeki 04 T 0251 ticari taksi Karahan Kavşağında yeni yapılan köprü girişinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yaklaşık 30 metrelik şarampole uçtu. Ters dönen araçta sıkışan araç sürücüsü Mehmet Ali Uçar ve yanındaki Mehmet Şerif Aydemir (51) araçta sıkıştılar. Olayı gören vatandaşlar, jandarma ve 112 acil servis ve itfaiye ekiplerine haber verildi.
Kısa sürede olay yerine gelen jandarma, 112 acil servis, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muradiye İtfaiyesi Gurup Amirliği ekipleri, otomobilde sıkışan yaralılar, kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, Erciş Devlet Hastanesine sevk edilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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