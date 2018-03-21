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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ticari Gemi Somali Açıklarında Alev Aldı

Ticari Gemi Somali Açıklarında Alev Aldı

Geminin alev alması

Batın Harekete Geç 

-Mürettebatın kurtarılması
-Detay

( MOGADİŞU ) - Ticari gemi Somali açıklarında alev aldı MOGADİŞU

- Dubai’den Somali’ye mal taşıyan ticari geminin henüz belirlenemeyen bir nedenle motor bölümünde çıkan yangında 2 kişi yaralandı. Dün yaşanan olayda, Dubai’nin Şarika kentinden Somali’nin Putland eyaletine sefer gerçekleştiren ticari gemi Bosaaso limanın yoğunluğu nedeniyle yükünü indiremedi. Ticari gemi limandan 2 kilometre uzaklıkta sabaha kadar beklerken, 16 mürettebatı bulunan geminin motor bölümünde sabah saatlerinde limana yanaşmak üzere harekete geçtiği sırada yangın çıktı. Yangına müdahale edilemezken, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alan gemi battı. Olayda, 2 kişi yaralanırken tüm mürettebat kurtarıldı. Putland Eyaleti Liman ve Deniz Otobüsleri Bakan Yardimcisi Abdurisak Nur Omar, geminin limandan çok uzakta bi noktada alev aldığını ifade ederek, itfaiye ekiplerinin bölgeye gidemediğini dile getirdi.
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