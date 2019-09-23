Ticari araçlar kavşakta böyle çarpıştı: 1 yaralı Haberi

--kaza yapan araçlar

--kaza yerinden detay



( ANTALYA - ÖZEL)- Yandan çarpan aracın diğer aracı yoldan kaldırıma savurma anı güvenlik karasına yansıdı. ANTALYA



- Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, yandan çarpan aracın diğer aracı yoldan kaldırıma savurma anı kayıtlara girdi. Kaza; Kasaplar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 8513 sokaktan Şeyh Şamil Caddesine çıkan Mehmet Topcuoğlu’nun kullandığı 07 MGZ 37 plakalı ticari araç, Emniyet Müdürlüğü istikametine gitmekte olan Ali Sönmez’in kullandığı 07 EJD 81 plakalı ticari araca kavşakta yandan çarptı. Hurdaya dönen ticari aracın sürücüsü Mehmet Topcuoğlu yaralanırken, yaralı bir başka araçla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik zkamerası tarafından da saniye saniye görüntülendi.

