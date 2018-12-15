Ticari araçla çarpışan otomobil iş yerine daldı: 2 yaralı

-İş yeri sahini röportaj

-Yaralıların hastane görüntüsü



( BURSA ) BURSA



- Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan otomobilin bir iş yerine girmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, iş yerinde çalışanlar ölümden kıl payı kurtuldu. Alınan bilgilere göre, Yenice Mahallesi’nde Osmanbey Caddesi’nden Doktor Halilbey Caddesi’ne seyir halinde olan Mehmet Ç. idaresindeki 16 KGM 57 plakalı hafif ticari araca, Hüseyin B. idaresindeki 16 ABJ 951 plakalı otomobil yandan çarptı. Kontrolden çıkan otomobil park halinde bulunan 16 PA 595 plakalı araca çarptıktan sonra Ethem Şahin'e ait iş yerine girdi. Kaza esnasında eşiyle birlikte çalışan iş yeri sahibi kazayı yara almadan atlattı. Kazada araç sürücülerinden Hüseyin B. ile diğer araçta yolcu olan Fatma Çb yaralandı. Her iki yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonucu işyerinde ve araçlarda maddi hasar meydana geldi. İş yerine giren otomobil çekici yardımıyla çıkartılarak otoparka götürüldü. Kaza sırasında işyerinde eşiyle birlikte çalışan Ethem Şahin, “Her şey saniyeler içerisinde oldu. İçeride çalıştığımız sırada aninden bir aracın içeriye girdiğini gördük ve çok korktuk. Eşim daha çok korkmuştu onu eve gönderdim. Allah şükürler olsun bizlerde ve yaralılarda fazla bir şey yok bununla geçmiş oldu” diye konuştu.



