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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ticari araç traktörle çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı - KARABÜK

Ticari araç traktörle çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı - KARABÜK

- Traktörden görüntü - Hafif ticari araçtan görüntüKARABÜK (AA) - Karabük 'ün Eskipazar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, ikisi çocuk 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Karabük 'ten Ankara istikametine giden Ali İhsan Koç'un (46) kullandığı 82 VKT 4 plakalı hafif ticari araç, Ortaköy mevkisinde Engin Kaynar (35) yönetimindeki 78 EB 321 plakalı traktörle çarpıştı.Çarpmanın etkisiyle kontrolde çıkan araç yaklaşık 100 metre sonra durdu.Kazada, hafif ticari araçta bulunan Buket Koç (45) olay yerinde hayatını kaybetti. Devrilen traktörün sürücüsü ve ticari aracın sürücü ile beraberindeki İlayda (14), Hulusi (8), Abdulsamet Can (19) ve Ceren Koç (30) yaralandı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan traktör sürücüsü Kaynar'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Trafik Kazası Ticari Araç Sağlık Ekipleri Trol 

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