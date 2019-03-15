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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Ticari araç şarampole uçtu: 3 yaralı

Ticari araç şarampole uçtu: 3 yaralı

Yaralılardan görüntü, kaza yerinden görüntü, detaylar

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Trafik Kazası Bild Ticari Araç Direksiyon Trol 


- Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan Hayri Sak yönetimindeki 16 HC 980 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkara şarampole uçtu. Yaklaşık 50 metre sürüklenen araç yol kenarında bulunan ağaçları yerinden sökerek durabildi. Meydana gelen kazada sürücü Hayri Sak ile otomobilde yolcu olarak bulunan Necibe Sak ve İbrahim Sak yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.
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