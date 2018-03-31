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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kaza yerinden detay

Acil Servis Trafik Kazası 112 Acil Servis Ticari Araç 

-Araçlardan detay
-Jandarma ekiplerinin incelemesi

( BATMAN ) BATMAN

- Batman'ın Gercüş ilçesinde ticari araç ile otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Arı köyü kavşağında meydana geldi. Gercüş ilçesine bağlı Yemişli köyü tarafından gelen Faysal Kaya idaresindeki 21 GK 841 plakalı otomobil ile Gercüş istikametinden gelen Tahir Öner idaresindeki 47 LF 159 hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Bilal K., Beyza K., Sevim K., Yasin K., Meryem K., Süleyman K., Zehra K., Alican Ö. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi olmak üzere 9 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 acil servis ambulansları ile Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan iki yaralı ilk tedavilerinin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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