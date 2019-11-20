Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 3 yaralı

Ticari araç bariyerlere ok gibi saplandı: 3 yaralı

Kazaya karışan araçtan görüntü

İlk Müdahale Jandarma Ticari Araç Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Aracın çekiciyle kaldırılması
-Genel ve detay

( İSTANBUL )- Arnavutköy’de şok eden kaza, bariyerlere ok gibi saplanan araçta 3 kişi yaralandı İSTANBUL

- İstanbul Arnavutköy’de kapalı kasa ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Araç içerisinde bulunan 3 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, araç kullanılmaz hale geldi. Kaza, saat 18.00 sıralarında Arnavutköy Tayakadın Köyü çıkışında meydanda geldi. İddiaya göre, Y.Ç (29) idaresindeki 34 YC 3809 plakalı kapalı kasa ticari araç yolda seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyerlere adeta ok gibi saplandı. Kazada araç içerisinde bulunan sürücü Y.Ç., D.A. (20) ve M.Ç.(9) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşlara ilk müdahalelerini yaptıktan sonra çevredeki hastanelere sevk etti. Germe İtfaiye İstasyonuna bağlı itfaiye ekipleri araca saplanan bariyerleri yanlarında bulunan özel bir testereyle keserek aldı. Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yolun tel şeridini kapatarak trafiğin kontrollü akışını sağladı. Kaza yerine çağrılan çekici yardımıyla minibüs kaldırılırken aracın kullanılamaz hale geldiği görüldü.
Öte yandan kazada yaralanan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı