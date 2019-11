Ticaret Borsası'ndan ihtiyaç sahibi öğrencileri ısıtan yardım İzle

-Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap'tan detaylar

( MANİSA )- Manisalı ihtiyaç sahibi öğrenciler bu kış üşümeyecek- İhtiyaç sahibi bin öğrenciye kışlık mont yardımı yapıldı MANİSA



- Manisa Ticaret Borsası, merkez ilçeler Şehzadeler ve Yunusemre başta olmak üzere Saruhanlı ilçelerindeki ilköğretim okullarında eğitim gören ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen bin öğrenciye mont yardımında bulundu. Montlar düzenlenen törenle öğrencilere verilemek üzere okul müdürlerine teslim edildi.Manisa Ticaret Borsası tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin katkılarıyla ihtiyaç sahibi öğrencilerin üşümemesi adına geleneksel hale getirilen “Ayni Eğitim Desteği” teslim programı yapıldı. Özenle yapılan çalışmalarla ihtiyaç sahibi olarak belirlenen bin öğrenciye kışlık mont dağıtılacak. Okul müdürlerine teslim edilecek montlarla Manisalı ihtiyaç sahibi öğrenciler bu kış üşümeyecek.Manisa Ticaret Borsası olarak sosyal sorumluluk projeleri kapsamında eğitime olan desteği sürdüreceklerini ifade eden Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, “Temin etmiş olduğumuz montları bizden teslim alarak, yardım niteliğinden daha çok; bir eğitim teşviki ya da bir hediye olarak ihtiyaç sahibi yavrularımıza, ulaştırmalarını rica ediyoruz. Çünkü yaptığımız çalışmayı bir yardım kampanyasından daha çok öğrencilerimizin motivasyonunu destekleyecek bir organizasyon olarak görüyoruz. Evlatlarımızın, okul aile ve toplum birliğinde yetişerek ailelerine, vatana ve millete yararlı birer fert olması en büyük arzumuzdur. Borsa yöneticileri olarak her konuda sağlam temeller atmanın yolunun eğitimden geçtiğine olan inancımızla eğitime yatırım yapan kaybetmez diyoruz. Eğitim ve öğretimin her zaman maddi ve manevi destekçisi olmaya da devam edeceğiz. Bu vesileyle; ülkemizin yarınlarını inşa edecek olan tüm öğrencilerimize hayat boyu başarılar diliyorum” diye konuştu.

Türk kültüründe yardımlaşmanın önemli bir yeri olduğuna vurgu yapan Manisa Valisi Ahmet Deniz, "İşlerin en güzeli paylaşarak gönüllere dokunarak insanı insan yapan en büyük değerler bir tanesi o. Maalesef içimizde kaybetmeye yüz tuttuğumuz insanlık kandilini asla ve asla söndürmemek lazım. Bizi insan yapan en önemli değer o. Her şeyi kendi açımızdan görmeye başlarsak bu örfümüze, adetimize, geçmişimize, medeniyetimize bağdaşmayan şeyler. Ama buna rağmen dünyayla kıyasladığımız zaman Türkiye yine Türk insanı o konuda hem müşfikliğiyle, merhametiyle, şefkatiyle aslında dünyaya ders veriyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti her alanda güvenli bir liman olmuş, herkese kucak açmış. Bu insanımızın güzelliğine, kültürümüzün, geleneklerimizin güzelliğine örnek. Onun için bu tür faaliyetler önemli. Komşusu açken tok yatan bizden değildir' diyen bir gelenekten geliyoruz. Öyle bir Peygamberin ümmetiyiz. Çocukları sevindirmek, özellikle okul çocuklarını sevindirmek çok önemli. Hepimiz öğrencilik yaptık. Zor şartlarda okuduk. Ama zor şartlarda okuyan çocuklarımız olabilir. Devletimiz son yıllarda özellikle eğitim alanında inanılmaz şeyler yaptı. Manisa'dan örnek verirsek 12 bin derslikten 6 bini yeni. Ama buna rağmen burada kalmadı. Üniversite öğrencilerimize verilen burs miktarı, destekler, liselerde ortaokullarda okuyan öğrencilere verilen destekler küçümsenecek rakamlar değildir. Eğitime verilen her şey önemli ve kıymetli" ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından içerisinde montların bulunduğu yardım kolileri Manisa Valisi Ahmet Deniz ve Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap tarafından öğrencilere verilmek üzere okul müdürlerine teslim edildi.Kurum binası toplantı salonunda düzenlenen programa Manisa Valisi Ahmet Deniz, Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Büyükşehir Belediyesi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ve okul müdürleri katıldı.





