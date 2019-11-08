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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Ticaret Bakanlığı bütçesi (1) - TBMM

Ticaret Bakanlığı bütçesi (1) - TBMM

- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu - AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın gelişi - Katılımcılarla selamlaşma - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması2020 Yılı Bütçesi, Plan ve Bütçe Komisyonunda - Ticaret Bakanlığının bütçesinin görüşmelerine başlandı TBMM (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığının bütçesinin görüşmelerine başlandı.AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplanan komisyonda, Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu ile Helal Akreditasyon Kurumunun bütçeleri ele alınıyor.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlığının bütçesinin sunumunu yapıyor.

Misyon 

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