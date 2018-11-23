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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:“Okulu ikincilikle bitirdim, babam tebrik etmedi. 'Ne olacak birincilikle bitiremedin ki” dedi beni tebrik etmedi. Ne yaparsanız yapın hakkıyla yapın. Siz isteyin yeter ki devlet yanınızda”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:“Okulu ikincilikle bitirdim, babam tebrik etmedi. 'Ne olacak birincilikle bitiremedin ki” dedi beni tebrik etmedi. Ne yaparsanız yapın hakkıyla yapın. Siz isteyin yeter ki devlet yanınızda”

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A Haber Ders Kitabı Teknoloji Öğrenciler 

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( İSTANBUL ) Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:“Okulu ikincilikle bitirdim, babam tebrik etmedi. "Ne olacak birincilikle bitiremedin ki” dedi beni tebrik etmedi. Ne yaparsanız yapın hakkıyla yapın. Siz isteyin yeter ki devlet yanınızda” İSTANBUL

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Üsküdar Lisesi’nde öğrencilerle bir araya geldi. Geçmişte kız lisesi olan lisede öğrenimini gören Bakan Pekcan, “Burayı ikincilikle bitirdim sağ olsun babam çok teşvik etmişti, “Ne olacak birincilikle bitiremedin ki” dedi beni tebrik etmedi. Ne yaparsanız yapın hakkıyla yapın. Siz isteyin yeter ki devlet yanınızda” dedi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Üsküdar Lisesi’nde bir programa katıldı.
Geçmişte kız lisesi olan lisede öğrenimini gören Bakan Pekcan, anılarını öğrencilerle paylaştı. Çalışkan bir öğrenci olduğunu ve hedeflerini gerçekleştirdiğini ifade eden Pekcan, gençlerin okumaya önem vermesi gerektiğini belirtirken teknolojiden de geri kalmamalarını söyledi.

Ardından Bakan Pekcan'ın ilkokul ve ortaokul diplomaları kendisine takdim edildi. Programda Bakan Pekcan'ın vefat eden babası Rıza Kadayıfçı'nın 48 yıl önce okula yazdığı mektup da okundu. Kadayıfçı'nın kızının başarılarından dolayı okula teşekkürlerini ilettiği mektup sahnede okundu. Mektuptan programda haberdar olan Bakan Pekcan ise gözyaşlarına boğuldu. “Okulu ikincilikle bitirdim, babam tebrik etmedi" Eğitimini aldığı okula yeniden gelmenin kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Buraya girdiğim anda gözlerim doldu 11 yaşımdaki Ruhsar’ı hatırladım. Ben devlet parasız yatılı sınavıyla geldim. 6 sene burada yatılı okudum, ilk sene çok ağladım, ailemden ayrıldım. Onlar Manisa’dalar annem baba “seni alıp gidelim” dediler. Ben kalacağım hem ağlarım hem çalışırım dedim. Başarılı bir öğrenciydim, ders kitabının altından roman okurdum. Burayı ikincilikle bitirdim sağ olsun babam çok teşvik etmişti, “Ne olacak birincilikle bitiremedin ki” dedi tebrik etmedi beni. Ne yaparsanız yapın hakkıyla yapın. Bütün Türkiye’de ihracat destek ofisleri açıyoruz. Siz isteyin yeter ki devlet yanınızda” dedi.
(HK-
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