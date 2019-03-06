Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Valilik ziyareti - HATAY
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın valilikte karşılanması - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın şeref defterini imzalaması - Ziyaretten detaylarHATAY - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hatay Valiliğini ziyaret etti. Burada protokol üyelerince karşılanan Pekcan, valilik şeref defterini imzaladı. Vali Doğan ve il protokolüyle ile bir süre görüştü.
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