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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Ticaret Bakanı Pekcan, oyunu Beykoz'da kullandı - İSTANBUL İzle

Ticaret Bakanı Pekcan, oyunu Beykoz'da kullandı - İSTANBUL İzle

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın oy kullanması ve açıklamaları - Ruhsar Pekcan: - "Seçimleri de böylece bitirmiş oluyoruz. Bundan sonra 4 yıl inşallah icraatımıza bakacağız. Hayırlı olsun"İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Beykoz'daki Şehit Er Ersin Güner Ortaokulu'nda oyunu kullandı.Ruhsar Pekcan, eşi Hasan Pekcan ile birlikte oy kullanacağı Şehit Er Ersin Güner Ortaokulu'na geldi.Oy kullanmak için sırada beklerken vatandaşlarla sohbet eden ve fotoğraf çektiren Pekcan, kayıtlı olduğu 1195 numaralı sandıkta oy kullandı.Pekcan, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, seçimlerin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunarak, "Seçimleri de böylece bitirmiş oluyoruz. Bundan sonra 4 yıl inşallah icraatımıza bakacağız. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Allah 

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