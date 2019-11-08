Ticaret Bakanı Pekcan: '11 bin 952 ihracatçımıza yeşil pasaport temin ettik'' - TBMM Haberi
Ticaret Bakanı Pekcan: "11 bin 952 ihracatçımıza yeşil pasaport temin ettik'' - TBMM - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması2020 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: (1) - "İhracatta devlet destekleri kapsamında yıl sonuna kadar ihracatçılarımıza 3 milyar 754 milyon lira destek vermeyi öngörüyoruz" - "Bugüne kadar 11 bin 952 ihracatçımıza hususi damgalı yeşil pasaport temin ettiğimizin de altını çizmek isterim" TBMM (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatta devlet destekleri kapsamında yıl sonuna kadar ihracatçılara 3 milyar 754 milyon lira destek vermeyi öngördüklerini bildirdi.Ticaret Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunum yapan Pekcan, yılın ilk 10 ayındaki dış ticaret rakamlarını değerlendirerek, dış ticaret dengesine 29 milyar 118 milyon dolarlık pozitif katkı sağlandığını belirtti. - 11 bin 952 ihracatçıya yeşil pasaportİhracatın hemen her alanıyla ilgili kritik desteklerinin söz konusu olduğunu belirten Pekcan, "Bugüne kadar 11 bin 952 ihracatçımıza hususi damgalı yeşil pasaport temin ettiğimizin de altını çizmek isterim." ifadesini kullandı.Pekcan, Türkiye'nin, sağlık hizmetlerinden bilgisayar oyunlarına, müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetlerinden dizi film ihracatına kadar pek çok alanda rekabet gücü yüksek ihracatçı ülke konumunda olduğunu vurgulayarak, "Müteahhitlik firmalarımız 126 farklı ülkede toplamda 9 bin 900 proje ile 392,7 milyar dolarlık fiili proje gerçekleştirmiş bulunmaktadır. " diye konuştu. İhracatta devlet desteklerini esnaf - sanatkara açmak için mevzuat çalışmalarını tamamladıklarını anlatan Bakan Pekcan, bazı faaliyet kollarındaki esnafın, özellikle e - ticaret imkanlarından faydalanarak ihracata adım atabilmesi için eğitimleri sürdürdüklerini belirtti.
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