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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
- THY'ye Rusya'dan “Avrupa’nın En İyisi” Ödülü İzle

- THY'ye Rusya'dan “Avrupa’nın En İyisi” Ödülü İzle

Sahne gösterisi

Havayolu Şirketi 

-THY adına Turan Yardımcı’nın konuşması

( MOSKOVA ) - THY'ye Rusya'dan “Avrupa’nın en iyisi” ödülü MOSKOVA

- Rusya’da düzenlenen Business Traveller Russia ödüllerinde Türk Hava Yolları “Avrupa'nın en iyi havayolu şirketi” ödülüne layık görüldü.
Her yıl iş turizmi alanındaki başarılı kurum ve kişilere ödüller veren Business Traveller Russia and CIS Awards, bu yıl Türk Hava Yollarını (THY) ödüle layık gördü. Türk Hava Yolları (THY) “Avrupa'nın en iyi havayolu şirketi” ödülüne sahip oldu. THY adına ödülü alan THY Rusya Genel Müdürü Turan Yardımcı, “Bu ödül Türk Hava Yolları'nın İş amacıyla seyahat edenler için hizmet kalitesinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesine öncelik tanıyan en iyi havayolu şirketlerinden birisi olma itibarını kanıtlıyor. Gün geçtikçe daha başarılı sonuçlar gösteren Türk Hava Yolları şirketi tüm dünyada ödül almaya devam ediyor” dedi.
Türk Hava Yolları, Rusya'nın 10 şehrine; Moskova, St. Petersburg, Kazan, Soçi, Rostov, Yekaterinburg, Krasnodar, Ufa, Voronej ve Samara’ya sefer düzenliyor.
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