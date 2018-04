-Avrupa Kadın Girişimci Ödülü kazanan oluşan Mapsis Metal firmasının bayan ortakları Pelin Özkal ve Filiz Akkaş açıklama



( HAMBURG ) - THY Teknik AŞ Genel Müdür Yardımcısı Tokel: “2030'da kendi uçağımızı yapacağız” HAMBURG



- Hamburg'da devam eden sivil havacılık fuarı Hamburg Aircraft Fuarı'nda açıklamada bulunan THY Teknik AŞ Genel Müdür Yardımcısı Halil Tokel, 2023'e kadar tüm uçak parçalarının Türkiye'de üretileceğini belirterek, “Asıl hedefimiz ise 2030'da kendi yerli ve milli uçağımızı dünya piyasasına sunmaktır“ dedi.

Hamburg Aircraft Interiors Expo 2018 ve Catering Fuarı'na özellikle kabin içi ekipmanı ve uçak tekstili üreten Türk firmaları damgasını vururken, fuara milli katılımı organize eden Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri çatısı altında 2’si ferdi olmak üzere TCİ Cabin Interior, Cihan Deri Sanayi, TSİ Uçak Koltuk Üretimi Sanayi, Kets Tekstil, Havelsan, STM, Mapsis Metal, Akım Metal, MKT, Uyguner, Logo Sky, Turkish Technik, Termikel ve İrfan Plastik adlı toplam 16 firma katıldı.

Ayrı bölümde yapılan Catering Fuarı'nda ise Çobanpınarı İçme Suyu, Enmak Nakış ve Tekstil, Hamidiye Su, Sancak Uçak İçi Servisleri, SEM Plastik Sanayi, Selvan Tarım, Palandöken GmbH, 3H Plastik, Koçbey, ETS, DİKE, UPLASS ve Elma Farms gibi 13 firma yer aldı. 12 Nisan’a kadar devam edecek fuara katılan şirketler, ilk günün çok verimli ve pozitif görüşmelerle geçtiğini aktardı. Ayrıca fuara katılan firma temsilcilerine bu akşam Hamburg Başkonsolosluğu Devlet Konutu’nda resepsiyon verilecek. Fuarla ve Türk havacılık sektörüyle ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ Genel Müdür Yardımcısı, TAİ Yönetim Kurulu Danışmanı ve Saha İstasyon Savunma ve Havacılık Kümesi Başkan Yardımcısı Halil Tokel, yedek parça üretiminde çok hızlı bir şekilde ilerlediklerini belirterek, tüm hedeflerinin kendi uçaklarını üretmek olduğunu söyledi.



THY bünyesinde uçak parçalarının yerli üretimiyle ilgili son yıllarda kurulan 200’den fazla firmanın bu alanda çalıştığını belirten Tokel, ”Tüm hedeflerimiz 2023’e kilitlendi. Bu fuara ilk defa 2013’de birkaç firmayla katılmıştık. Bugün ise 25 firmayla katıldık. Seneye 100, 2023’de de 500 firmayla bu fuara katılarak fuardaki firmaların yarısını oluşturmayı hedefliyoruz“ dedi.

“Üç alanda dünya birincisiyiz” Uçaklarda mutfak dolabı olarak bilinen Galley, eğlence sistemi ve koltuk üretiminde kalite, fiyat ve hafiflikte şu an dünyada birinci sırada olduklarını söyleyen Tokel, “THY, THY Teknik ve TAİ’nin ortaklaşa kurduğu TCİ Cabin Interior, uçağın en zor parçalarını üretiyor. 500 uçaklık aldığı siparişlerle 2025’e kadar kapasitemiz dolmuş vaziyette. Muazzam bir ilerleme var. Her yıl yarım milyar dolar uçak parçası alıyorduk. Bunu ilk etapta üçte bir oranında azaltmak, sonra ise 2023’e kadar tüm parçalarımızı kendimiz üretmeyi planladık“ diye konuştu.

Tokel, ayrıca 5 yıl önce ürün satın almaya geldikleri Hamburg fuarında bugün dünyaya iç kabin ve teknik ürünler pazarlayan bir ülke konumuna geldiklerine dikkat çekti. “2030'da dünyanın en iyi uçaklarını biz yapacağız” 2023‘de askeri ve sivil uçakların tüm parçalarını yapan bir ülke haline geleceklerini belirten Tokel, “Türk sanayisi 400 bin adet üretim gücüne sahip. Türkiye, havacılık sektörünün yan sanayi ve altyapısını tamamlayarak dünyanın en iyi yolcu ve askeri uçaklarını yapma yolunda hızla ilerliyor. Tüm bu altyapıyı oluşturduktan sonraki asıl hedefimiz ise yerli ve milli yolcu uçaklarımızı üretmektir. 2030-2050 yılları arasında dünyanın en iyi uçaklarını yapmak istiyoruz. Bu boyumuzu aşarsa İslam ülkeleri, Türkiye Cumhuriyetleri ve bize düşman olmayan dost ülkeleri arkamıza alarak yeni bir uçak markasını dünyaya hediye edeceğiz. Çünkü havacılıkta parça esastır. Parçayı yaptıktan sonra uçağı yapmak hayal değil. Her alanda olduğu gibi yurt dışı bağımlılığımızı havacılıkta da ortadan kaldırmak istiyoruz. Tüm bu atılımlarla Türk sanayisinin havacılık sektörünün gücünü de tüm dünyaya göstermiş olacağız“ dedi.

“Ödüllü kadın girişimciler de fuarda” Hamburg Fuarı'na 3 yıldır katılan Mapsis Metal firmasının ortakları Pelin Özkal ve Filiz Akkaş, firmalarını 2011’de kurduklarını, çok zorluk çekmediklerini ve çabuk ilerlediklerini belirterek, “Biz Galley ve koltuk parçaları üretiyoruz. THY yan kurumlarıyla çalışıyoruz ve bu fuarda bağlantılarımızı genişleterek yurt dışına da açılmak istiyoruz“ dedi.

2013’de Türkiye’de KOSGEB Kadın Girişimci Ödülü ve 2015’de Lüksemburg’da Avrupa Kadın Girişimci Ödülü kazanan başarılı ortaklar, “Erkek hakimiyetinde olan bir sektöre girmek zor olsa da bize yardımcı oldular ve kısa zamanda bu noktaya ulaştık. Hedefimiz Türkiye olarak bizim de kendi uçağımız olsun ve bu uçağın parçaları da bizden olsun“ dedi.