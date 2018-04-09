THY, Star Alliance üyeliğinin 10'uncu yılını kutluyor

-Star Alliance CEO’su Jeffrey Goh’un konuşması

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Türk Hava Yolları, 1997 yılında kurularak uluslararası ölçekte seyahat edenler için kapsamlı bir ulaşım hizmeti sunan ilk küresel havayolu ittifakı Star Alliance’a üyeliğinin 10'uncu yılını kutluyor. Nisan 2008’de Star İttifakı’na 20. üye havayolu şirketi olarak katılan Türk Hava Yolları’nın ittifaka katılımının 10. yılı bugün, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ve Star Alliance CEO'su Jeffrey Goh’un katılım gösterdiği özel bir etkinlikle Türk Hava Yolları Genel Yönetim Binası’nda kutlandı. Törende konuşma yapan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı, M. İlker Aycı; “Bugün, Star Alliance CEO'su Jeffrey Goh ile birlikte Star Alliance üyeliğimizin 10. yıl dönümünü kutlamak adına sizlerle bir arada olmaktan son derece mutluyuz. Star Alliance ve üyeleri için değerli bir ortak olan Türk Hava Yolları, dün ve bugün olduğu gibi yarın da, ittifakın sağlam adımlarla ilerleyişini sağlayacak ortak stratejide belirleyici unsur olmayı sürdürecektir. Dünyanın en çok ülke ve uluslararası destinasyonuna uçan havayolu şirketi, Türk Hava Yolları olarak önümüzdeki dönem, ittifak dahilinde çok daha güçlü birliktelikler inşa edeceğimize ve ortak hedefler doğrultusunda ses getirecek başarı hikayelerine el birliği ile imza atacağımıza inancımız tam” dedi.

Star Alliance CEO’su Jeffrey Goh da yaptığı konuşmada; “İstanbul'daki bu özel etkinlikte sizlerle birlikte olmak benim için büyük bir zevk. Son on yılda Türk Hava Yolları, Star Alliance'ın küresel ağını geliştirmede, özellikle de Türkiye, Orta Asya ve Orta Doğu'ya erişimini iyileştirmede önemli bir rol oynadı. Dijital teknolojiden yararlanarak müşteri deneyimini geliştirmeye odaklandığımız üçüncü on yılımızda da Türk Hava Yolları'nın yakın iş birliğini ve desteğini temin etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Üyeliğe giriş yaptığı tarihte ittifakın mevcut uçuş ağına 31 yeni destinasyon ekleme imkanına sahip olan Türk Hava Yolları, bugün ise toplamda 72 destinasyonla Star Alliance markasını global düzlemde çok daha görünür hale getirmekte. Kazan-Kazan işleyişine dayalı ittifak üyeliği üzerinden Star Alliance üyesi diğer 27 havayolu şirketi ile birlikte Türk Hava Yolları, insanları ve kültürleri birbirine bağlayan kapsamlı uçuş alternatiflerini yolcularının istifadesine sunuyor. Sayısız uçuş alternatifinin yanı sıra, Türk Hava Yolları yolcu sadakat programı, Miles & Smiles üyeleri, ittifak avantajlarının tümünden faydalanabiliyorlar. Tüm üye havayolu uçuşlarında mil kazanıp harcayabilmekle birlikte, dünya çapında binden fazla özel yolcu salonuna erişim sağlayarak, ekstra bagaj hakkı, öncelikli bagaj teslimatı, güvenlik kontrolünden hızlı geçiş, özel check-in kontuarları ve uçağa öncelikli alım hizmetlerinden de yararlanabiliyorlar. Star Alliance CEO'sundan İstanbul Yeni Havalimanı'na destek Star Alliance CEO’su Jeffrey Goh, İstanbul Yeni Havalimanı’nın tam zamanında yapıldığını belirterek, yolcuların ihtiyaçlarını karşılayacak rekabetçi bir HUB olacağını ifade etti.

Basın mensuplarının İstanbul Yeni Havalimanı’na ilişkin sorularını yanıtlayan Star Alliance CEO’su Jeffrey Goh, ”Atatürk Havalimanı’nın bazı zorluklar nedeniyle THY ve Star Alliance için bazı yeterlilikleri karşılamada zorlanıyor. Bu anlamda İstanbul Yeni Havalimanı tam zamanında yapılıyor. Star Alliance ve Türk Hava Yolları yeni havalimanı'nın inşaatında bazı konularda birlikte çalıştı. İstanbul Yeni Havalimanı bünyesinde barındıracağı tesislerle hem hizmette hemde yolcuların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak rekabetçi iyi bir HUB olacak” dedi.



