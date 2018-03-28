THY, şampiyon kızlarını ağırladı

-Voleybolcuları için konfeti ve balon uçurulması

-Voleybolcular ile İlker Aycı’nın fotoğraf çektirmesi

-Volaybolculardan görüntü

-İlker Aycı’nın konuşması

-THY tarafından voleybolcular için hazırlanan klipin yayınlanması

-Şampiyonluk klibinin yayınlanması

-Toplu fotoğraf çekimi

-İlker Aycı ile röp

-Detaylar



( İSTANBUL )- THY’nin şampiyon kızlarına görkemli ağırlama İSTANBUL



- Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı ve çalışanlar, Vestel Venüs Sultanlar Ligi’ne yükselme başarısı gösteren voleybol takımını ağırladı. Törende konuşan İlker Aycı, hormonlu bütçeler yerine organik bütçelerle altyapıyı güçlendirmeyi tercih eden bir anlayışın sonucunda bu başarının geldiğini belirterek gençlere güvenmeyi ve geleceği onların üzerinden inşa etmeyi tercih edeceklerini söyledi.



Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı ve çalışanlar, Vestel Venüs Sultanlar Ligi’ne yükselme başarısı gösteren voleybol takımını ağırladı. Şampiyon voleybolcular ve teknik kadro için THY Genel Müdürlüğü’nde THY Yönetim Kurulu İlker Aycı ve çalışanların da katılımıyla bir tören düzenlendi.

Oyunculara seslenen Aycı, THY için oynamak yıldızlarla yarışmak demektir. 50 bin kişilik THY ailesi sizi destekliyor”dedi.

Törende konuşan İlker Aycı, hormonlu bütçeler yerine organik bütçelerle altyapıyı güçlendirmeyi tercih eden bir anlayışın sonucunda bu başarının geldiğini belirterek gençlere güvenmeyi ve geleceği onların üzerinden inşa etmeyi tercih edeceklerini söyledi.



Tek ruh, tek yürek tek zihin ve tek kalp haline bir takım yaratıldığını ifade eden Aycı, ”Oyuncu kardeşlerimizde her şeyini sahaya koydular. Bu ruh sahaya farklı bir karakter ortaya koydu. Finallere gelen 8 takım içinde bütçe açısından 6. sırada bulunuyorduk. Bu başarıyı basit bir lig şampiyonluğu olarak görmüyoruz. Arkasındaki ruhu ve organizasyonu kimse küçümsemesin” diye konuştu.

Aycı, dünyanın en pahalı ve güçlü takımlarının bulunduğu Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde de alt yapıyı güçlendireceklerini ve milli takıma sporcu kazandıracaklarını belirterek buradaki başarının da zaman içinde ağır ağır geleceğini söyledi.



Makul bütçelerle en büyük başarıyı yakalayan THY’nin buradaki stratejisinin de aynı olduğunu kaydeden Aycı, günlük hedeflere değil kalıcı başarılara odaklandıklarını vurguladı. THY Voleybol Takımı Kaptanı Gizem Giraygil de çok mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, ”Bu yolda bize gösterilen desteklere teşekkür ediyoruz. Her şey yeni başlıyor. Daha nice böyle mutluluk ve başarıları yaşatmak istiyoruz” diye konuştu.

THY Voleybol Takımı’nın şampiyonluk belgeselinin de gösterildiği kutlamada daha sonra şampiyonluk pastası kesildi. Aycı, 2018 yılında yeni rekorların müjdesini verdi Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, 2018 yılının ilk çeyreğindeki göstergelerin gayet olumlu olduğunu belirterek, ”Size yeni rekorlar müjdeleyeceğiz” dedi.

THY yönetim Binası’nda şampiyon voleybolcular ağırlayan İlker Aycı, gazetecilerin sorularını yanıtladı. 2016 yılındaki krizden büyük dersler çıkardıklarını ve bunun sonucunda 2017 yılında rekorlar kırıldığını belirten Aycı, ” 2018 yılında da size rekorlar müjdeleyeceğiz. Rekor bekliyoruz. Bu bereket güzel. Müjdeli haberler vereceğiz” şeklinde konuştu.

THY, en çok bilinen 2. havayolu Aycı, havaylolunu kullanan yolcular arasında yapılan anketlerde dünyanın en çok bilinen 2. havayolu olduklarını, uçuş emniyeti olarak yolculara sorulduğunda da en iyi 3. şirketi haline geldiklerini söyledi.



İstanbul Yeni Havalimanı’na taşınma hazırlıklarına ilişkin bir soruya da Aycı, ”Doludizgin gidiyor. İnşaatlar sürüyor. En güzel şekilde hazırlanıp tamamlayacağız. İyi bir hazırlıkla taktikle organizasyonla görevimiz yapacağız” yanıtını verdi.

