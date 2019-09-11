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11 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
THY'nin yeni Dreamliner serisi Istanbul-Bogota arasında uçacak - BOGOTA

THY'nin yeni Dreamliner serisi Istanbul-Bogota arasında uçacak - BOGOTA



: - THY'nin El Dorado Havalimanındaki kontuarında bekleyen yolculardan görüntüler - THY'nin Kolombiya , Venezuela ve Panama ülkelerinden sorumlu müdürü Cemal Kaya'nın konuşması - Boeing 787 900 Dreamliner uçaklarının kapıya yaklaşması - Uçağın dışından ve içinden görüntülerBOGOTA - Türk Hava Yolları İstanbul - Bogota uçuşlarına yeni Dreamliner Boeing 787 900 uçaklarını ekleyerek Güney Amerika'daki varlığını artırdı. Türk Hava Yolları'nın Kolombiya , Venezuela ve Panama ülkelerinden sorumlu müdürü Cemal Kaya Bogota'daki El Dorado Havalimanında yaptığı açıklamada 220 olan yolcu kapasitelerini, yeni eklenen uçaklar ile 300'e çıkardıklarını belirtti.

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