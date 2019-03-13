Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
THY'nin uçuştan çektiği Boeing 737 MAX uçakları görüntülendi

THY'nin uçuştan çektiği Boeing 737 MAX uçakları görüntülendi

Uçakların görüntüsü

( İSTANBUL )- Arka arkaya gelen kazalar ardından uçuştan çekilen Boeing 737 MAX tipi uçaklar, Genel Havacılık apronuna park edildi İSTANBUL

Kamera Apron 


- Dünyada art arda yaşanan kazaların ardından THY tarafından uçuştan çekilen Boeing 737 MAX tipi uçaklar, Genel Havacılık apronuna park edildi. Türk Hava Yolları’nın dün uçuşlarını durdurduğunu açıkladığı Boeing 737 MAX tipi uçaklar İstanbul Atatürk Havalimanı’na ulaştı. Genel Havacılık apronuna park edilen uçaklar, kameralar tarafından görüntülendi.
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Kayseride Kamyon Dehşet SaçtıKayseride Kamyon Dehşet Saçtı
Helikopterli Denetimde Yakalandı! Şoke Oldu...Helikopterli Denetimde Yakalandı! Şoke Oldu...
FETÖ'nün Hücre Evlerine Operasyon! 42 Kişi YakalandıFETÖ'nün Hücre Evlerine Operasyon! 42 Kişi Yakalandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı