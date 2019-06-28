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28 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
THY'nin 'rüya uçağı'na 'Maçka' isminin verilmesi - İSTANBUL

THY'nin 'rüya uçağı'na 'Maçka' isminin verilmesi - İSTANBUL

THY'nin "rüya uçağı"na "Maçka" isminin verilmesi - İSTANBUL - Uçaktan detaylarTHY'nin "rüya uçağı"na "Maçka" isminin verilmesi - Şehit Eren Bülbül'ün memleketi Maçka'nın adının verildiği THY'nin ilk Boeing 787 - 9 Dreamliner uçağının sefer öncesi hangarda hazırlanmasıyla ilgili çalışmaların görüntüsü paylaşıldıİSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY) şehit Eren Bülbül'ün memleketi "Maçka"nın adının verildiği ilk Boeing 787 - 9 Dreamliner uçağının seferden önceki hazırlığının görüntüsünü yayımladı.THY, Trabzon'da 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül'ün anısına memleketi "Maçka" ismi verilen uçağın sefere çıkması için hazırlıklara başladı.
THY'nin resmi Twitter hesabından "İyi ki varsın Eren! Eren'in anısına, yeni uçağımız Dreamliner'ın adı Maçka. Uçağımız çok yakında Trabzon'da" ifadeleriyle yapılan paylaşımda, 15 saniyelik video da yer aldı.Bu paylaşım, kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

Gard Şehit Terör Örgütü 

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