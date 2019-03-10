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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
- THY'nin İstanbul-New York Seferini Yapan Uçağı Havada Tehlike Atlattı: 29 Yaralı İzle

- THY'nin İstanbul-New York Seferini Yapan Uçağı Havada Tehlike Atlattı: 29 Yaralı İzle

uçağın içi

( NEW YORK ) - THY'nin İstanbul-New York seferini yapan uçağı havada tehlike atlattı: 29 yaralı NEW YORK

Yolcu Uçağı Hastane Bild Leman Batın 


- Türk Hava Yolları’nın İstanbul-New York seferini yapan uçağı inişe 45 dakika kala havada türbülansa girdi. 29 kişinin çeşitli yerlerinden yaralandığı ve 4 kişinin de hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Türk Hava Yolları’na ait İstanbul - New York seferini yapan TK 001 sefer sayılı Boeing 777-300ER tipi yolcu uçağı inişine az bir süre kala türbülansa girdi . Türbülansa giren uçağın saat 17:30 sıralarında JFK Havalimanı’na iniş yaptığı, 29 yolcu ve mürettebatın çeşitli yerlerinden yaralandığı bildirildi.
Türbülanstan dolayı yaralanan 4 kişi piste gelen ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yaralı kabin görevlilerinden birinin bacağının kırıldığı, yaralanmaların geri kalanının kesik ve morluklar gibi ufak yaralanmalar olduğu belirtildi. Liman İdaresi sözcüsü Steve Coleman, Türk Havayolları uçağının inişten 45 dakika önce aşırı türbülans yaşadığını, yaralanan dört kişinin Jamaika Tıp Merkezi ve Queens Hastanelerine gönderildiğini, bir mürettabatın ayağının kırıldığını söyledi.

Coleman, diğer küçük yaralanmaların havaalanı terminalinde tedavi edildiğini ve Türbülansa giren THY Uçağının saat 17:30’da JFK Uluslararası Havaalanına güvenli bir şekilde indiğini” söyledi.

İlerleyen saatlerde THY’nin konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniliyor.
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