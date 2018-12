THY, İstanbul Havalimanı’ndan Trabzon’a ilk tarifeli seferini gerçekleştirdi

-Yolcularla röportaj



- İstanbul Havalimanı’nda uçuş ağını genişletme kararı alan Türk Hava Yolları(THY), Trabzon ve Adana'yı tarifeli uçuş ağına ekledi. İlk Trabzon seferi yüzde 100 doluluk oranıyla gerçekleşti. 29 Ekim’deki resmi açılış töreninin ardından 31 Ekim tarihinden itibaren İstanbul Havalimanı’nda tarifeli seferlerini başlatan Türk Hava Yolları(THY), buradaki uçuş ağını genişletme kararı almış ve geçtiğimiz günlerde Trabzon ve Adana’ya da 10 Aralık’tan itibaren tarifeli seferlerin gerçekleştirileceğini duyurmuştu. Bu kapsamda iç hatlarda Antalya, Ankara ve İzmir’e; dış hatlarda ise Kıbrıs Ercan ve Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye her gün karşılıklı birer sefer gerçekleştiren THY, Trabzon ve Adana’yla birlikte günlük 5 olan sefer sayısını 7’ye yükseltmiş oldu. İlk seferde boş yer kalmadı Türk Hava Yolları’nın İstanbul Havalimanı’ndan saat 11.05’te Trabzon’a gerçekleştirdiği ilk sefere vatandaşların talebi yoğun oldu. İlk sefer 146 yolcu ve yüzde 100 doluluk oranıyla gerçekleştirdi. Trabzon seferinin ilk yolcularından biri de 3 yaşındaki kızı Nisa Havva Çiçek ile Tuğba Çiçek oldu. Tesadüf olarak ilk sefere bilet aldığını belirten Tuğba Çiçek, “İlk sefer olduğunu bilmiyorduk. O zaman biletimizi saklayalım. Kızım burayı reklamlarda görmüştü. Gitmek istedi. Onun için geldik. Eşim Trabzonlu olduğu için sürekli gidip geliyoruz” şeklinde konuştu.

Adana ve Trabzon’a her gün sefer düzenlenecek Türk Hava Yolları, Adana ve Trabzon’a haftanın her günü karşılıklı birer sefer olmak üzere haftada 7 frekans şeklinde bu destinasyonlara tarifeli uçuş gerçekleştirilecek. Türk Hava Yolları, İstanbul Havalimanı’ndan ilk Adana seferini TK2046 sefer sayılı uçuşuyla saat 18.30’da gerçekleştirecek.