Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
- THY Erbil’de Gala Düzenledi Haberi

- THY Erbil’de Gala Düzenledi Haberi

galadan detaylar

( ERBİL ) - THY Erbil’de gala düzenledi ERBİL

Başkent 


- Türk Hava Yolları (THY) Erbil ofisi 2019 yılı çalışma programı için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil’de gala düzenlendi.
Erbil’de düzenlenen galaya Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, IKBY Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, THY Erbil Müdürü Tolgahan Akbaş'ın yanı sıra iş adamları katıldı.
Galada THY’nin 2019 yılı çalışma programının tanıtımı yapıldı. THY’nin 2018 yılında en iyi ofislerinin ödüllendirdiği galada konuşma yapan THY Erbil Müdürü Akbaş, İstanbul yeni havalimanı hakkında bilgi vererek önemini vurguladı. Başkonsolos Karaçay ise, THY’nin göstermiş olduğu hizmet ve çabaların takdire şayan olduğu vurgularken, IKBY Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi de THY Erbil ofisinin 2011 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından açılışının yapıldığını hatırlatarak yolculuklarının büyük kısmının THY ile geçtiğini söyledi.

Öte yandan THY Erbil ofisi çalışanlarına plaketlerin sunulduğu galada ayrıca THY tarafından ödüller de verildi.

İlgili Foto Galeriler
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
Ankara'da Şimşekli GeceAnkara'da Şimşekli Gece
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı