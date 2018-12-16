- THY Erbil’de Gala Düzenledi Haberi



- Türk Hava Yolları (THY) Erbil ofisi 2019 yılı çalışma programı için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil’de gala düzenlendi.

Erbil’de düzenlenen galaya Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, IKBY Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, THY Erbil Müdürü Tolgahan Akbaş'ın yanı sıra iş adamları katıldı.

Galada THY’nin 2019 yılı çalışma programının tanıtımı yapıldı. THY’nin 2018 yılında en iyi ofislerinin ödüllendirdiği galada konuşma yapan THY Erbil Müdürü Akbaş, İstanbul yeni havalimanı hakkında bilgi vererek önemini vurguladı. Başkonsolos Karaçay ise, THY’nin göstermiş olduğu hizmet ve çabaların takdire şayan olduğu vurgularken, IKBY Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi de THY Erbil ofisinin 2011 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından açılışının yapıldığını hatırlatarak yolculuklarının büyük kısmının THY ile geçtiğini söyledi.



Öte yandan THY Erbil ofisi çalışanlarına plaketlerin sunulduğu galada ayrıca THY tarafından ödüller de verildi.



