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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
THY, Ekim ayında yüzde 83,3 doluluk oranını ile uçtu Haberi

THY, Ekim ayında yüzde 83,3 doluluk oranını ile uçtu Haberi

Arşiv görüntüler

( İSTANBUL )- THY, on ayda 63 Milyon yolcu taşıdı İSTANBUL

Argo Lyon Yılbaşı Doluluk Oranı Yazılı Açıklama 


- Türk Hava Yolları’nın Ekim ayı trafik sonuçları açıklandı. Açıklanan verilere göre, Türk Hava Yolları 2019 yılı Ekim ayında yüzde 83,3 doluluk oranını yakalarken, aynı yılın ilk on ayında yolcu sayısı yaklaşık 63,1 milyon olarak gerçekleşti. Ekim ayında yolcu sayısı arttı Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Ekim ayında taşınan yolcu sayısı yüzde 1,9 artarak 6,6 milyon olduğu belirtildi. Dış Hat doluluk oranı ise yüzde 82,9 olurken, İç Hat uçuşların doluluk oranı yüzde 86,2 olarak gerçekleşti. Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yüzde 8,0’lik, dıştan dışa transfer yolcular hariç dış hat yolcu sayısında ise yüzde 9,7’lik bir artış gözlemlendi. Toplam dış hat yolcu sayısı geçen senenin Ekim ayına göre yüzde 8,8 artarak, yılbaşından bu yana gerçekleşen en yüksek artış rakamı oldu. Ekim ayında yolcu sayısında Orta Doğu yüzde 11.5, Uzak Doğu ise yüzde 11.4 büyüyerek çift haneli artış gözlemlendi. Aynı ayda kargo ve posta hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 arttı. Kargodaki bu büyümeye yüzde 10,9 ile Avrupa, yüzde 10,2 ile Uzak Doğu ve yüzde 4,6 ile Kuzey Amerika katkı sağladı. 2019 yılındaki 10 aylık değerlendirmelerin de yer aldığı açıklamaya göre, yılının ilk on ayında yolcu sayısı yaklaşık 63,1 milyon olarak gerçekleşti. Toplam yolcu doluluk oranı Ocak-Ekim 2019 döneminde yüzde 81,6 olarak kaydedildi. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 80,9 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 86,4 seviyesine ulaştı. Dıştan dışa transfer yolcu sayısında yüzde 4,3’lük bir artış yaşandı. Aynı yılın ilk on ayında toplam taşınan kargo ve posta geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 9,3 artarak 1,3 milyon tona ulaştı.
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