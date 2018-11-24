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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
THY'den uçakta Öğretmenler Günü kutlaması - İSTANBUL Haberi

THY'den uçakta Öğretmenler Günü kutlaması - İSTANBUL Haberi

- THY'nin Öğretmenler Günü için hazırladığı video - Şirkette, öğretmen pilot olarak görev yapan Selahattin Onan için uçakta hazırlanan sürpriz kutlama THY'nin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldıİSTANBUL (AA) - Türk Hava Yollarının (THY), öğretmen pilot olarak görev yapan Selahattin Onan için uçakta hazırladığı sürpriz kutlama şirketin resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.THY, aktif pilotluk kariyerinin ardından kurumda öğretmen pilot olarak çalışan Onan'ın Öğretmenler Günü'nü kutlamak üzere harekete geçti.THY uçağında, kutlamadan habersiz bir şekilde seyahat eden Onan'ın öğrencilerinin öğretmen pilot hakkındaki düşüncelerini içeren video, ekranlardan yolculara izletildi. Ardından, THY'de pilotluk yapan oğlu Mithat Okhan Onan, kokpitten anonsla babasının öğretmenler gününü kutladı. Anons üzerine duygusal anlar yaşayan baba Onan, gözyaşlarına hakim olamadı.Onan'ın eğitiminden geçmiş diğer pilotlar da uçağın arkasından gelerek, emektar pilota çiçek vererek, elini öptü. Diğer yolcular da kutlamaya alkışlarla eşlik etti.Bazı yolcuların bu sırada ağladığı görüntülerde yer aldı.Uçaktaki sürpriz kutlamaya ait bu video, THY'nin resmi sosyal medya hesaplarında, "Hayat yolculuğumuzun pilotları öğretmenlerimizin #24KasımÖğretmenlerGünü’nü kutlarız." cümlesiyle paylaşıldı.

Sosyal Medya Öğretmenler Harekete Geç Öğretmenler Günü Öğrenciler 

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