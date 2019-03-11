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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
THY’den taşınma açıklaması: '6 Nisan’da taşınıyoruz'

THY’den taşınma açıklaması: '6 Nisan’da taşınıyoruz'

Atatürk Havalimanı ARŞİV

( İSTANBUL ) THY’den taşınma açıklaması: "6 Nisan’da taşınıyoruz" İSTANBUL

Sosyal Medya 


- Nisan ayında açılacağı söylenen İstanbul Yeni havalimanı’na Türk Hava Yolları (THY), 6 Nisan’da taşınıyor. THY, taşınma ile ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. THY, Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na 6 Nisan tarihinde büyük taşınmanın gerçekleşeceğini duyurdu. THY’nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Büyük taşınma başlıyor. Değerli yolcularımız yeni evimiz İstanbul Havalimanı’na taşınmamız nedeniyle 6 Nisan 2019 saat 02.00 itibariyle Atatürk Havalimanı’ndaki tüm tarifeli uçuşlarımıza son veriyoruz. 6 Nisan 2019 saat 14.00 itibariyle Atatürk Havalimanı’ndan planlanmış tüm uçuşlarımızı İstanbul Havalimanı’ndan icra etmeye başlayacağız. Yeni evimizin heyecanını bizimle paylaştığınız ve göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür ederiz. İstanbul Havalimanı’nda görüşmek üzere” denildi.
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