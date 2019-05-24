THY'den Amerika Diyanet Merkezi'nde iftar - WASHINGTON
- İftar programından detaylar - THY Washington Genel Müdürü Özer Güler'in konuşmasıTHY'den Amerika Diyanet Merkezinde iftar - Türk Hava Yolları Washington Ofisi tarafından Amerika Diyanet Merkezinde verilen iftar, bölgede yaşayan Türklerle çok sayıda Amerikalı Müslüman'ı bir araya getirdi - THY Amerika Satış Başkan Yardımcısı Mustafa Doğan, Washington'a uçuşların arttırılacağını açıkladıWASHINGTON (AA) - Türk Hava Yolları (THY) Washington Ofisi tarafından Amerika Diyanet Merkezinde (DCA) verilen iftarda, bölgede yaşayan Türklerle çok sayıda Amerikalı Müslüman bir araya geldi.THY Washington Ofisinin düzenlediği iftara, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, Amerikan - İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Nihad Awad, bölgede yaşayan Türkler ve çok sayıda Amerikalı Müslüman katıldı. İftar sonrası konuşma yaparak davetlilere katılımlarından dolayı teşekkür eden THY Washington Müdürü Özer Güler, THY'nin diğer hava yollarına göre çok daha fazla ülkeye uçan bir firma olduğuna ve operasyon gücünün gün geçtikçe daha da geliştiğine dikkati çekti.Güler, "Dünya çapında yaptığımız işlerden oldukça gururluyuz ve işimizi gönülden yapıyoruz. Bu sebeple şu an diğer hava yollarına göre çok daha fazla ülkeye uçuyoruz." dedi. Dünya genelinde 309 şehir ve 124 ülkeye uçtuklarını ve 2019 yılına çok iyi bir başlangıç yaptıklarını dile getiren Güler, "THY büyümeye devam ediyor. Ayrıca yeni evimiz olarak adlandırdığımız ve şu an 90 milyon yolcu kapasitesine sahip olan İstanbul Havalimanı, tam kapasiteyle çalışmaya başladığında 200 milyon yolcuya hizmet edecek. Bu da bizi oldukça heyecanlandıran bir gelişme." ifadelerini kullandı. - Washington'a ek seferTHY Amerika Satış Başkan Yardımcısı Mustafa Doğan da artık geleneksel hale getirdikleri iftar programına katılan herkese teşekkür etti.Ayrıca İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla THY'nin Washington DC 'ye daha fazla uçuş gerçekleştireceğini duyuran Doğan, "Bu uçuşlar için yeni uçaklar kullanacağız. Amacımız müşterilerimize çok daha iyi bir servis verebilmek. Tüm destek ve ilginiz için minnettarız ve sizlerle olmaktan çok mutluyuz." dedi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım