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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
THY'den '10 Kasım'a özel video - İSTANBUL

THY'den '10 Kasım'a özel video - İSTANBUL

THY'den "10 Kasım'a özel video - İSTANBUL - Hazırlana videoTHY'den "10 Kasım'a özel video - Türk Hava Yolları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 81. yılında anmak için hazırlanan bir videoyu resmi Twitter hesabından yayımladıİSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), sosyal medya hesabından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle bir video yayımladı.THY, resmi Twitter hesabından, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 81. yılında anmak için bir video paylaştı.THY'nin paylaşımında "Koca gökyüzünü gezdik de, böyle güzel mavi görmedik! Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz. #TürkHavaYolları #10Kasım #BöyleGüzelMaviGörmedik" ifadelerine yer verildi.

Sosyal Medya Gökyüzü 

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