THY B787-9 Dreamliner’ların hikayesini paylaştı

- THY B787-9 Dreamliner” tipi uçağın hangardaki montaj ve boyama çalışmalarının görüntüsünü yayımladı. Türk Hava Yolları filosuna katmaya başladığı “B787-9 Dreamliner’ın montaj ve boyama çalışmalarının görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladı. THY resmi Twitter adresinden yapılan paylaşımda, filodaki yeni Dreamliner’lar ile büyümeye devam edildiği belirtildi. Türk Hava Yolları’nın şu ana kadar filosuna 3 adet B787-9 Dreamliner katılırken, yıl sonuna kadar bu rakam 6 olacak.
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