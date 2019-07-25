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25 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
THY B787-9 Dreamliner’ların hikayesini paylaştı

THY B787-9 Dreamliner’ların hikayesini paylaştı

B787-9 Dreamliner’ların montaj ve boyama görüntüleri

Gard Sosyal Medya Logos 

-B787-9 Dreamliner’ların kuyruklarına THY logosunun boyanması
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- THY B787-9 Dreamliner” tipi uçağın hangardaki montaj ve boyama çalışmalarının görüntüsünü yayımladı. Türk Hava Yolları filosuna katmaya başladığı “B787-9 Dreamliner’ın montaj ve boyama çalışmalarının görüntülerini sosyal medya hesabından yayınladı. THY resmi Twitter adresinden yapılan paylaşımda, filodaki yeni Dreamliner’lar ile büyümeye devam edildiği belirtildi. Türk Hava Yolları’nın şu ana kadar filosuna 3 adet B787-9 Dreamliner katılırken, yıl sonuna kadar bu rakam 6 olacak.
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