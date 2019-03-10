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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
THY: '28 yolcu ve 2 kabin memuru yaralandı, uçak sorunsuz şekilde inişini gerçekleştirdi”

THY: '28 yolcu ve 2 kabin memuru yaralandı, uçak sorunsuz şekilde inişini gerçekleştirdi”

-Arşiv Görüntüler-

Hastane Yazılı Açıklama Memur Şili Trol 

-Uçak görüntüleri
-Havalimanından detaylar

( İSTANBUL ) THY: "28 yolcu ve 2 kabin memuru yaralandı, uçak sorunsuz şekilde inişini gerçekleştirdi”- THY'den türbülansa giren uçağı hakkında açıklama İSTANBUL

- New York seferini yapan uçağının türbülansa girmesiyle 28 yolcu ve 2 kabin personeli hafif şekilde yaralandı. Olaya ilişkin açıklama THY’den yapılan açıklamada “Türbülans nedeniyle 28 yolcumuz ve 2 kabin personelimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Uçuşumuzda görevli, deneyimli ekibimizin idaresinde uçağımız JFK meydana inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirmiştir” denildi. Türk Hava Yolları’nın İstanbul-New York seferini TK 01 sefer sayılı uçağı türbülansa girmesiyle 28 yolcu ve 2 kabin personeli hafif şekilde yaralandı. Yaşanan olayın ardından THY tarafından olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “TK 01 sefer sayılı İstanbul (IST) - New York (JFK) uçuşumuzu icra eden TC-JJG kuyruk kodlu uçağımız, New York meydana yaklaşma sırasında öngörülemeyen olumsuz hava koşullarına (türbülans) maruz kalmıştır. 326 yolcumuz ve 18 kişilik uçuş ekibimizin bulunduğu uçağımızda, türbülans nedeniyle 28 yolcumuz ve 2 kabin personelimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Uçuşumuzda görevli, deneyimli ekibimizin idaresinde uçağımız JFK meydana inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirmiş, durumdan etkilenen 28 yolcumuz ve 2 ekip arkadaşımız kontrol amacıyla hastaneye sevk edilmiştir. Uçuş ve yolcu güvenliğini her zaman ön planda tutan Türk Hava Yolları, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duymaktadır. Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumu yakından takip edilmektedir” denildi.
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