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25 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
'Thomas Cook'a ait uçaklar Antalya Havalimanı'nda yolcu almaya başladı Haberi

'Thomas Cook'a ait uçaklar Antalya Havalimanı'nda yolcu almaya başladı Haberi

Thomas Cook yazılı uçaklar

İsaf Bild Sayılar Apron Uluslararası 

-Uçakların apronda ilerlemesi
-Uçaklara valiz yüklenmesi
-Aprondaki uçak
-Dış hatlardaki yolcular
-Dış hatlar detay

( ANTALYA - ÖZEL)- 'Thomas Cook'un Antalya'daki misafirlerinden 20 bini gitti- Profosyonel Otel Yöneticileri Derneği(POYD) Başkanı Ülkay Atmaca: "Antalya’ya bu firma ile gelen 20 bin İngiliz turist ülkelerine döndü. Diğer 20 bin turist ise tatillerinin bitmesinin ardından ülkelerine dönecek" ANTALYA

- Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından, tatil için Antalya'ya gelen turistler ülkelerine dönmeye devam ediyor. Firmanın Antalya’da 40 bin yolcusunun olduğunu 20 bin İngiliz turistin ülkelerine döndüğü bildirildi.
Dünyanın en büyük seyahat şirketlerinden İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasının açıklanmasının ardından, firmanın rezaervasyonuyla tatil için Antalya'ya gelen 40 bin turistten, 20 bin İngiliz turist ülkelerine döndü. Geriye kalan 20 bin turistin ise dönüş tarihlerinin gelmesiyle dönüş yapacağı öğrenildi. Öte yandan çok sayıda üzerinde Thomas Cook yazılı uçakların Antalya Havalimanına inip kalktığı görüldü.
Profosyonel Otel Yöneticileri Derneği(POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, uluslararası bir dünya devinin battığını söyledi.

Thomas Cook’un Türkiye’nin tamamında rezaervasyonları olduğunu dile getiren Atmaca, “ Bugün ve yarın için etkileri yavaş yavaş ortaya çıkacak.Şuan net rakamlar verilemiyor. Bizim için 2020 dönemi için negatif bir gelişme. Uluslararası bir problem. Firma ülkemize gelen 2.5 milyona yakın İngiliz turistin yarısını getiriyordu. Önemli bir güçtü. Zamanla bu sayıları telafi ederiz. 2020 için İngiliz pazarı için yeniden planlama yapacağız.Antalya’ya bu firma ile gelen 20 bin İngiliz turist ülkelerine döndü. Diğer 20 bin turist ise tatillerinin bitmesinin ardından ülkelerine dönecek.Hiçbir turistin mağduriyeti yok. Burada mağdur olan firmanın Türkiye’deki partnerleri, otelciler ve çalışanlarıdır. En büyük darbeyi otelciler yedi.”dedi.
(İA-
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