-Kabaklı röportaj



( KIRŞEHİR ) THM Sanatçısı Esat Kabaklı: "Herkese saygı duyarım sanatçının milli duruşu olmalı" KIRŞEHİR



- Kırşehir Belediyesi tarafından organize edilen program kapsamında Kırşehir'e gelen Türk Halk Müziği Sanatçısı Esat Kabaklı, Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında milli duruş sergileyemeyen sanatçılar için 'Aslı bu nesli bu' dedi.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen konser sonrası açıklamada bulunan THM Sanatçısı Esat Kabaklı, "Her koyun kendi bacağından asılacak. Aslı bu nesli bu diye bir söz vardır. Biz, bu türküleri söylemleri söylüyoruz. Onlar ise başka birşey söylüyorlar. Herkese saygı duyuyorum açıkçası yeter ki hainlik etmesinler. Başka başka görüşlerde olabilirler"dedi.

"Cumhurbaşkanı ve Başbakanı öldürmeye çalışırken dünya devletçi yanım ağır basar" 15 Temmuz darbe kalkışmasını kast ederek Türkiye Cumhurbaşkanı ve Başkanı öldürülmeye çalışılırken devletçi yanının ağır bastığını anlatan Kabaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Dünya üstümüze gelirken Meclisimiz bombalanırken Cumhurbaşkanımızı ve Başkanımızı öldürmeye kalkışırken dünya, benim devletçi yanım ağır basar. Böyle bir durumda siyasi durum ve parti gözetmem. Bu duruşu sergileyemeyen adamdan da şüphe ederim. Ben devletimin yanında bu günlerde olmayacaksam, nerede olacağım. Ben Türk'üm diyen adam bu durumda nerede durur? Şuanda ABD ile savaşıyoruz. Dost-düşman biliyor kiminle savaştığımızı onlar tarihi hatalarını yapıyorlar. Devletlerinin yanında olacaklar. İnsanın bayrağa ve yediği ekmeğe saygısı olmalı. Onlar öyle biz böyle ne yapalım" Merhum Bozlak ustası merhum Muharrem Ertaş'tan sonra oğlu merhum Neşet Ertaş'ın da babasının tavrını yakalayamadığını söyleyen Kabaklı, Muharrem Ertaş'ın Altaylardan kopup gelen bir çığlık gibi olduğunu belirtti.



