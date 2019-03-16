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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
THK’den Çanakkale’de saygı uçuşu

THK’den Çanakkale’de saygı uçuşu

Detylar

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

Akkale 


- Türk Hava Kurumu (THK) Motorlu Yamaçparaşüt Gösteri Ekibi, “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. Yıldönümü Törenleri” kapsamında, saygı uçuşu gerçekleştirdi. “18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. Yıldönümü Törenleri” kapsamında, Zafer Haftası süresince Türk Hava Kurumu Motorlu Yamaçparaşüt Gösteri Ekibi tarafından Çanakkale, Ayvacık, Gelibolu, Ecaabat ve Şehitlik Anıtı’nda toplam 5 saat süreyle saygı uçuşu gerçekleştirildi.
Yamaçparaşüt ekibi, havada Türk Bayrağı ve “Şehitlerimizi Rahmetle Anıyoruz” yazılı pankart da açtı.
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