- Theresa May Kraliçe 2. Elizabeth’e istifasını sundu

- Theresa May, Buckingham Sarayı’na giderek Kraliçe II. Elizabeth'te istifasını sundu. Theresa May, Downing Street’teki veda konuşmasının ardından Buckingham Sarayı’na giderek Kraliçe II. Elizabeth'te istifasını sundu. Theresa May, istifasını sunduktan sonra konvoy eşliğinde Buckingham Sarayı’ndan ayrıldı. May’in ardından ülkenin yeni başbakanı Boris Johnson hükümet kurma görevini almak için Saray’a geldi.
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