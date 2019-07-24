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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Theresa May Kraliçe 2. Elizabeth’e istifasını sundu

- Theresa May Kraliçe 2. Elizabeth’e istifasını sundu

Theresa May'in konvoyu

( LONDRA ) LONDRA

Başbakan İstifa Hükümet 


- Theresa May, Buckingham Sarayı’na giderek Kraliçe II. Elizabeth'te istifasını sundu. Theresa May, Downing Street’teki veda konuşmasının ardından Buckingham Sarayı’na giderek Kraliçe II. Elizabeth'te istifasını sundu. Theresa May, istifasını sunduktan sonra konvoy eşliğinde Buckingham Sarayı’ndan ayrıldı. May’in ardından ülkenin yeni başbakanı Boris Johnson hükümet kurma görevini almak için Saray’a geldi.
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