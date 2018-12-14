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14 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Theresa May İle Jean-claude Juncker Arasında Hararetli Konuşma

Theresa May İle Jean-claude Juncker Arasında Hararetli Konuşma

- AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile İngiltere Başbakanı Theresa May’in yuvarlak masa toplantısı öncesi ikili konuşması

( BRÜKSEL ) - Theresa May ile Jean-Claude Juncker arasında hararetli konuşma BRÜKSEL

İngiltere Geri Çekilme Basın Toplantısı Toplantı Müzakere 


- AB Liderler Zirvesi devam ederken, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile İngiltere Başbakanı Theresa May’in masabaşı toplantısı öncesinde gerçekleştirdiği hararetli konuşma kameralara yansıdı. May ile Juncker’in gergin yüz ifadeleri ise dikkat çekti. Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi ikinci gününde devam ediyor. Liderler bugün, ekonomik ve parasal birlik konuları ele alacak. Liderler Zirvesi’nin ikinci gününde, dün düzenlediği basın toplantısında Brexit sürecine ilişkin sert açıklamalarda bulunan AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile İngiltere Başbakanı Theresa May’in hararetli konuşma kameralara yansıdı. Yuvarlak masa toplantısı öncesinde ayaküstü konuşan iki liderin yüz ifadelerindeki gerginlik dikkatlerden kaçmadı. “Bu tartışma karışık ve belirsiz bir hal almaya başladı” AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, dün zirvenin ilk oturumunun ardından AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile ortak basın toplantısı düzenlemişti. Brexit anlaşmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Juncker, “İngiliz dostlarımız, bize ne istediğimizi sormak yerine, ne istediklerini söylemeli” ifadelerini kullanmıştı. Juncker, “Birkaç hafta içerisinde İngiliz dostlarımızın bizden ne beklediğini belirlemesini istiyoruz. Çünkü bu tartışma karışık ve belirsiz bir hal almaya başladı.
Bunun açıklığa kavuşmasını bekliyorum” şeklinde açıklamalarda bulunmuştu. İngiltere için yeni bir müzakereye gidilmeyeceğini açıklayan Juncker, geri çekilme anlaşmasının yasal bir yükümlülüğü olmayacağını da sözlerine eklemişti. Kaynak: EBS
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